Rischia di sfumare la possibilità che Cagliari sia tra le città italiane che ospiteranno gli Europei di calcio 2032. L’Uefa chiede infatti impianti nuovi e finiti e la eventuale candidatura del capoluogo dovrà essere comunicata alla Figc entro il prossimo 7 febbraio. Troppo presto, visto che la questione stadio si trova in alto mare perché non sono stati reperiti i 50 milioni di competenza regionale per la realizzazione dell’impianto.

Il nuovo progetto non prevede la realizzazione all’interno del Sardegna Arena del centro commerciale del valore di circa 30 milioni di euro e forse da questo dipende la difficoltà di reperire i fondi regionali. E’ infatti sfumato oggi l’atteso emendamento di 50 milioni che si sarebbe dovuto inserire nella Finanziaria regionale. Per completare il finanziamento della struttura sportiva ci sono a questo punto altre due possibilità: la Giunta guidata da Christian Solinas potrebbe prevedere le risorse necessarie in un emendamento all’emendamento da portare subito in Aula, oppure intervenire direttamente con una delibera ad hoc. Ma a questo punto sembra difficile che il progetto possa essere finanziato in tempi brevi per permettere la candidatura di Cagliari per gli Europei.

