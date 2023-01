Fegica e Figisc Confcommercio hanno annunciato di aver revocato la seconda giornata di sciopero dei benzinai. La decisione è stata presa, secondo quanto si legge in una nota, “a favore degli automobilisti, non certo del governo”.

“La mobilitazione resta comunque in piedi” avverte Roberto Di Vincenzo, presidente di Fegica. “Pur avendo interloquito in maniera costruttiva con il ministero, l’incontro ha confermato il persistere di molte criticità”.

Perciò già da stasera i distributori sono stati riaperti in tutta Italia, compreso il servizio di self service. “Il confronto si sposta in Parlamento dove abbiamo avviato una serie di incontri con tutti i gruppi parlamentari” viene spiegato. “Perché il testo del decreto cosiddetto trasparenza raccolga in sede di conversione le necessarie modifiche”.

