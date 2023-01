Nel mese di febbraio prenderanno il via ufficialmente i cantieri per la realizzazione del mega piano urbanistico di Cagliari presentato diversi mesi fa dal sindaco Paolo Truzzu.

Il progetto inizierà da via Roma, lato portici. La strada verrà chiusa al traffico per lavori fino all’inizio dell’estate. A maggio partirà il cantiere di piazza Matteotti. Quindi toccherà alla passeggiata coperta che diventerà un grande boulevard alberato al centro della via Roma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it