“Gianuario è corso in aiuto di una giovane donna, sventando una violenza sessuale e assicurando il criminale alle forze dell’ordine. Un episodio che avrebbe avuto tutt’altro epilogo se non fosse intervenuto con tempestività e coraggio”. Queste le parole del presidente del Consiglio comunale di Sassari, Maurilio Murru, che ha voluto ringraziare personalmente l’uomo di 55 anni, che lunedì sere ha soccorso una giovane di 20 anni di Sassari, mentre veniva aggredita da Michele Fiore, un 46enne finito agli arresti domiciliari per tentato stupro.

“Grazie per non essere rimasto indifferente, per non aver esitato un secondo e per aver salvato la ragazza da attimi che saranno stati per lei di puro terrore”, ha detto Murru che ha aggiunto: “Sassari è una città sicura, i numeri ci dicono di sì, ma questo non significa che sia immune da criminalità e violenza, non significa che non possano verificarsi fatti terribili come questo, deplorevoli e da combattere”.

