Due ragazze di 21 anni sono state denunciate nella giornata odierna dopo esser state fermate per furto.

Le due ragazze, studentesse universitarie spagnole di stanza a Cagliari, sono state fermate mentre erano intente a rubare merce di vario tipo dal supermercato Carrefour di Quartu.

Portate in centrale, sono state identificate e denunciate per concorso in furto aggravato.

