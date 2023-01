Per combattere gli effetti del ritorno del gelo e del maltempo e prevenire i malanni di stagione arriva il primo “Vitamina Day” con appuntamenti speciali nei mercati di Campagna Amica, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali contadini, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo, spinte dal brusco abbassamento della temperatura.

Una iniziativa che si terrà contemporaneamente nel fine settimana in tutti i mercati di Campagna Amica della Penisola che vedrà protagonisti in Sardegna sabato i mercati di Sassari (coperto di Luna e sole ed Emiciclo), Nuoro (Emxè), Oristano (via degli Artigiani) e Quartu Sant’Elena a Pitz’e serra, e domenica I Mulini a Selargius. Sono in programma iniziative ad hoc con i tutor della salute o nutrizionisti ma anche l’esposizione delle diverse varietà di frutta e verdura di stagione, la preparazione di centrifughe e spremute a km zero e dimostrazioni pratiche con le ricette della salute fatte “in diretta” dai Cuochi Contadini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it