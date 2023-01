Via libera dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al finanziamento di 18.981.000 euro per l’attuazione di cinque interventi ritenuti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nell’Isola.

“La programmazione e l’attuazione degli interventi per la prevenzione e il contrasto del rischio idrogeologico proseguono in Sardegna con il massimo impegno e con l’impiego di ogni risorsa disponibile” ha spiegato il presidente Christian Solinas. “Basti pensare che nella Finanziaria, attualmente in discussione, abbiamo previsto, su questo fronte, risorse per 149 milioni di euro nel triennio, per la progettazione e la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico”.

“Parliamo di risorse attese e destinate a interventi nei comuni di Bitti, Villaputzu, Valledoria, Siniscola e Aglientu. La tutela e la sicurezza del territorio rimane per noi una priorità” ha aggiunto l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu.

