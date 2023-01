Una nuova vittoria in casa, la terza in quattro partite, dieci punti che rilanciano il Cagliari in zona playoff. Non può essere che soddisfatto Claudio Ranieri del percorso dei suoi ragazzi.

“Oggi abbiamo fatto una gara importante, tosta. Si è visto l’atteggiamento giusto, la voglia di non mollare, di andare oltre le difficoltà. Ho ragazzi disponibili con qualità importanti e quando hai risorse così anche in panchina diventa tutto possibile” ha spiegato nella conferenza post partita.

Quindi un pensiero sulla corsa in classifica. “Noi lottiamo per il massimo. Sappiamo che è dura. Il Frosinone è ormai molto lontano per tutti o quasi, però dobbiamo fare tutto il possibile per giocarcela fino alla fine”.

