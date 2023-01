Un fortissimo scoppio ha preoccupato i residenti di Tortolì nella mattinata di ieri, attorno alle 11. Ma il boato, stando a quanto raccontano diversi testimoni, si sarebbe sentito anche a Lanusei e Arzana.

Inizialmente si era pensato a un brusco temporale in arrivo, dato il maltempo degli ultimi giorni nell’Isola, ma in realtà si è trattato di alcuni caccia militare in volo per le esercitazioni in corso in questi giorni nel poligono di Quirra.

Tutto confermato anche dalla Guardia costiera di Arbatax: le simulazioni militari si terranno fino al 31 gennaio. Per questo, è stato imposto uno sgombero di un’ampia zona a mare proprio di fronte alla costa dell’Ogliastra e del Sarrabus.

