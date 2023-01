Raffica di controlli nei locali della movida tra la Trexenta e il Campidano.

L’operazione effettuata la scorsa notte dai carabinieri di Guasila, Villamar e Furtei, ha portato a quattro denunce, sei segnalazioni, oltre un etto di droga e quattro coltelli posti sotto sequestro.

Non solo: 18 sono i veicoli perquisiti e 32 le persone identificate.

Per l’intervento si è reso necessaria la presenza di 42 carabinieri.

Tra gli stupefacenti individuati grazie ai cani antidroga: marijuana, cocaina e hashish. In alcuni casi si è trattato di spaccio, in altri di uso personale. Durante le perquisizioni, tre persone sono state denunciate per porto di oggetti atti ad offendere: avevano con sé due coltelli a serramanico, un bisturi chirurgico e un cutter professionale.

