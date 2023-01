Boom di richieste di passaporti a Cagliari. L’Ufficio della Questura di via Tuveri ha annunciato una apertura straordinaria per la domenica del 5 febbraio prossimo “per far fronte alla considerevole richiesta di documenti di espatrio”.

Nella nota diffusa dalla Questura si legge: “Dalle ore 10 alle ore 18, l’Ufficio osserverà, in via straordinaria, un turno continuativo di apertura al pubblico per consentire l’acquisizione delle istanze dei passaporti degli utenti privi di appuntamento o che necessitano di ottenere il titolo di espatrio prima dell’appuntamento disponibile anche se già ottenuto on-line”.

“Solo per la predetta giornata, pertanto, l’accesso sarà libero e l’eventuale fila seguirà l’ordine cronologico di arrivo”, conclude la nota della Polizia di Stato.

