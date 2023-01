Tanto concreta fuori casa, quanto ancora “timida” al Vanni Sanna. La Torres pareggia per 1-1 contro la Recanatese, pagando un calo fisico nella seconda frazione e il clamoroso autogol di Liviero a quattro minuti dalla fine.

Non basta dunque, per i rossoblù, ancora una marcatura di Diakite, al quarto gol in quattro gare, e un primo tempo dalla grande intensità. Nel secondo tempo la Torres è risultata rinunciataria, e si è fatta prendere d’assedio da una Recanatese sprecona ma anche insistente.

È il quarto risultato utile consecutivo per i sassaresi, che rimangono al tredicesimo posto in classifica con 28 punti. La vittoria casalinga però manca dallo scorso 5 novembre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it