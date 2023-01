Pazzesco incidente avvenuto nella notte a Cagliari, in via Favonio, nel Quartiere del Sole. Per cause ancora da accertare, una Toyota Yaris condotta da un uomo di 38 anni ha urtato un veicolo in sosta e si è ribaltata.

Il conducente, soccorso dal 118, è stato trasportato urgentemente all’ospedale Brotzu. Ha riportato una serie di ferite, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata.

