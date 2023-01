Nella giornata di sabato 28 gennaio, Fratelli d’Italia si è riunito a Sassari per lanciare il percorso che vedrà il partito della Meloni tentare la scalata al Comune. In questa occasione è stato nominato Luca Babudieri come nuovo coordinatore cittadino.

Nella stessa occasione è intervenuta la coordinatrice regionale e senatrice Antonella Zedda. Che tra le righe ha lanciato un messaggio a Christian Solinas. “Siamo soddisfatti in parte. Su di lui deciderà il tavolo regionale e nazionale”.

Una dichiarazione che fa il paio con le continue indiscrezioni che vorrebbero Fratelli d’Italia voler proporre un proprio profilo come candidato governatore per le prossime Regionali.

