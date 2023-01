La Dinamo Women continua a vincere e lo fa nel miglior modo possibile. Le ragazze di Antonello Restivo superano in trasferta Moncalieri per 79-65 e si confermano al quarto posto in classifica.

La Dinamo conquista un altro successo pesante, dopo aver dominato la gara. Grandissima partita di Carangelo, Gustavsson e Holmes. La solidità e la consistenza di Sassari sono ormai una certezza: tredicesima vittoria stagionale per le sassaresi.

