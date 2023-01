Alfredo Cospito avrebbe pianificato da prima dell’arresto la sua protesta contro il 41bis.

È quanto emerso in articolo pubblicato su La Repubblica in cui vengono riportate le parole che l’anarchico, trasferito ieri dal carcere di Bancali a Milano Opera, avrebbe detto ai suoi medici. Ma c’è di più: Cospito starebbe rifiutando anche i farmaci prescritti dai professionisti per le sue gravi condizioni di salute. Al loro posto, starebbe assumendo degli integratori.

L’obiettivo è chiaro: abolire il carcere duro. Non è sua intenzione, avrebbe detto l’anarchico ai medici, apparire su tutti i quotidiani nazionali, anzi sarebbe persino infastidito da tutto questo “clamore mediatico”. E ritiene che la sua protesta venga cavalcata “anche da uomini della sinistra”.

Per Cospito il carcere duro “evita i contatti con i familiari e soprattutto impedisce una libera manifestazione del pensiero”. E proprio per questo motivo ha pensato di ingrassare ben prima dell’arresto in modo che la sua protesta durasse il più a lungo possibile.

