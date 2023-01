Sono due i Comuni sardi, tra i 68 italiani selezionati, ad aver ricevuto il premio “Plastic Free 2023” per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel rispetto dell’ambiente e le attenzioni verso le generazioni future. Si tratta di Castelsardo ed Elmas.

L’associazione Plastic Free, organizzatrice dell’iniziativa patrocinata dal ministero dell’Ambiente, ha selezionato i Comuni seguendo cinque criteri di valutazione: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la stessa associazione.

“È un premio dedicato ai Comuni più virtuosi che si impegnano a tutelare l’ambiente per le future generazioni – sottolinea l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Castelsardo, Roberto Fiori – Un riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra amministrazione, che ci spinge a lavorare di più e meglio per i tanti progetti in materia di rispetto dell’ambiente che abbiamo in programma”.

“Tutto questo – precisa il sindaco Antonio Capula – non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di tutti i cittadini, delle scuole, della ditta Econova e delle associazioni che sempre collaborano alle numerose iniziative ambientali, in particolare la locale sezione di Plastic Free con cui si è potuto intraprendere un percorso virtuoso per la lotta alla dispersione della plastica e dei rifiuti nell’ambiente”.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà l’11 marzo a Palazzo Re Enzo, a Bologna.

