Daniele Dessena torna in Sardegna dopo quattro anni. Il centrocampista emiliano (ma di origini sarde, di Benetutti), dopo l’esperienza in maglia rossoblù col Cagliari, ha firmato un accordo con l’Olbia.

Giocatore fisico e di grande intensità, Dessena rinforza pesantemente la mediana dei galluresi in corsa per la salvezza. Nelle ultime due stagioni ha giocato nella Virtus Entella, sempre in serie C, sommando 33 presenze e un gol.

