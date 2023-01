Civitavecchia-Arbatax-Cagliari, On Cappellacci applaude piano del governo

"Molto bene l'iniziativa del bando per l'affidamento della rotta. Apre la strada ad una concreta azione per la copertura di un servizio vitale per la nostra Isola" ha commentato l'onorevole di Forza Italia