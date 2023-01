Si riaccendono le frizioni tra il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna. Motivo del contendere lo stadio nuovo del Cagliari, che secondo il governatore Christian Solinas dovrebbe essere costruito a Su Stangioni.

Interpellato in merito, Paolo Truzzu – sindaco di Cagliari – si è messo di traverso. “Lo stadio deve essere fatto a Sant’Elia. E la scelta deve essere presa presto per non perdere il treno degli Europei 2032” ha spiegato il primo cittadino. Segnalando come la decisione porterebbe un indotto alla nostra Sardegna di centinaia di milioni.

E sul sito di Su Stangioni mette in chiaro la sua posizione. “Non conosco il progetto, non risulta nulla di depositato presso i nostri uffici. Servono almeno 300 milioni mi dicono i tecnici, con un tempo di pianificazione di 5/6 anni. A cui si aggiungono almeno 3 anni di costruzione”.

Risultato? Truzzu è sicuro: “Europei persi e anni di lavoro buttati via”.

