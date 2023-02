“Ci sono momenti nella vita in cui devi lanciare il cuore oltre l’ostacolo, sai che stai facendo la cosa giusta e non riguarda solo te stesso ma i tanti che credono in te”. Con queste parole pubblicate sul suo profilo social, il consigliere regionale Piero Comandini ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico.

“Avere l’opportunità di rappresentare il mio partito, la mia comunità, ecco è arrivato il momento di restituire la fiducia che mi avete sempre dimostrato” ha spiegato. Con una promessa: “Mi dedicherò con grande senso di responsabilità per un nuovo partito che possa rappresentare tutti, anche e soprattutto coloro che questa comunità l’hanno abbandonata perché delusi per le troppe divisioni”.

Dunque i propositi: “Il nuovo Partito Democratico dovrà anche e soprattutto essere capace di interpretare i grandi temi sociali, dalla sanità al lavoro, dall’agricoltura alle attività produttive, dalla scuola ai trasporti, dalla lotta alla povertà e allo spopolamento delle zone interne”.

