La querelle sul nuovo stadio del Cagliari, che ha visto uno scontro aperto tra il sindaco cittadino Paolo Truzzu e il presidente della Regione Christian Solinas, è giunta a un accordo.

Durante la conferenza tra i capigruppo in Consiglio regionale, tenutasi in mattinata, si è deciso per la presentazione di un emendamento da 50 milioni di euro in tre anni per la costruzione del nuovo impianto a Sant’Elia.

“Cambiare luogo significa non fare lo stadio”, ha detto deciso il sindaco cagliaritano, con un gran sostegno anche dalla minoranza. Poi la lettera inviata dal Cagliari Calcio e Costim a Comune e Regione per avere informazioni chiare in merito.

Con il nuovo accordo Cagliari può tirare un sospiro di sollievo in vista della presentazione della candidatura tra le città che ospiterebbero gli Europei del 2032 in Italia, con scadenza imminente il 7 febbraio prossimo.

