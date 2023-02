A due giorni dall’incontro Modena-Cagliari, mister Ranieri è intervenuto in conferenza stampa. “La nostra realtà la stiamo costruendo con giocatori che vogliono lottare, non siamo interessati a chi non ha queste intenzioni. Questi ragazzi anche in allenamento danno sempre tutto. Qualcuno non è voluto venire da noi? Alzo le mani e vado avanti con grande serenità e forte del valore dei miei calciatori”, ha detto il ct rossoblù.

“Non ho un modulo fisso, stiamo cercando di migliorare la difesa poi verrà il seguito. Nelle squadre di calcio prima si fanno le fondamenta. Non vogliamo subire gol, questa è la principale certezza”, prosegue Ranieri e poi si concentra sull’avversario: “Il Modena è una squadra dinamica, con i gol di testa come caratteristica principale. Perdono pochi palloni nella propria metà campo. Il loro inizio sarà forte perché vogliono portare dalla propria parte il pubblico: siamo avvisati e dovremo farci trovare pronti”.

“Nessuno gioca grazie al curriculum – precisa il mister -, nella mia carriera da giocatore e da allenatore ho apprezzato maggiormente chi giocando poco si è poi fatto trovare sempre pronto, perché vuol dire avere un grande senso di etica professionale. Voglio che tutti mi mettano in difficoltà”.

Per quanto riguarda l’acceso dibattito sul nuovo stadio del Cagliari ha commentato: “Capisco tutte le problematiche che possono esserci per la costruzione di uno stadio. Mi auguro però che il presidente Solinas voglia essere l’artefice di un qualcosa che potrebbe essere costruito sotto la sua guida e ricordato in futuro. Qualcosa che darebbe orgoglio all’Isola e non solo. Non possiamo perdere questo treno e spero che si vada avanti nell’interesse di tutti”.

Poi si torna al prossimo incontro in Emilia-Romagna: “Dobbiamo invertire la tendenza fuori casa. Contro il Cittadella abbiamo mostrato voglia di lottare ma è mancata precisione per fare gol. Andremo con lo stesso spirito su un campo difficile”.

