È stato un confronto a tutto campo quello che l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, ha avuto questa mattina a Cagliari con il personale dell’Arnas G. Brotzu.

“Un incontro importante che arriva dopo l’approvazione in Finanziaria di uno stanziamento strutturale di dieci milioni di euro per colmare il gap legato ai fondi contrattuali delle aziende sanitarie dell’Isola. Quella di oggi è stata un’occasione per condividere questo risultato con tutto il personale medico” ha commentato Doria.

Ma l’incontro non è stato ben accolto da tutti. Soprattutto dal sindacato Usb Sanità, escluso dal confronto con l’assessore.



“Abbiamo appreso che l’Assessore alla Sanità in data odierna ha tenuto presso l’aula conferenze del Brotzu un incontro con l’amministrazione e pochi intimi. Noi non siamo stati invitati” denunciano dal sindacato.

“Le problematiche che quotidianamente rappresentiamo continuano a non avere risposte e si accentuano in maniera esponenziale. Biasimiamo una amministrazione che continua a perseverare con un atteggiamento di ostracismo” concludono.

