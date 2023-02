Il Consiglio Regionale ha dato il via libera ai 50 milioni per la costruzione del nuovo stadio del Cagliari. La realizzazione dell’impianto è prevista entro i termini per ospitare i campionati europei 2032.

I 50 milioni verranno stanziati per quattro anni (3 milioni nel 2023, 15 nel 2024, 12 nel 2025, 20 nel 2026) per la copertura dei costi.

Sì anche al piano straordinario di interventi sulla città che prevedono anche un nuovo ospedale, nuovo polo di uffici regionali, completamento del campus universitario, e potenziamento dei servizi universitari.

