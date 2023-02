«Una notizia che ci permette di proseguire con serietà e dedizione nel percorso intrapreso in questi anni». Su Twitter il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha commentato la notizia dell’approvazione in Finanziaria dello stanziamento di cinquanta milioni (in quattro anni) per far la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari Calcio che permetterà al capoluogo di avere un impianto all’avanguardia e candidarsi ad ospitare gli Europei del 2032.

Martedì scorso Giulini aveva inviato una diffida alla Regione dopo la quale era nato l’ipotesi di spostare l’impianto a Su Stangioni, che sarebbe stata una pietra tombale per il nuovo Sant’Elia,

