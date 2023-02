Non c’è soltanto l’emendamento per il nuovo stadio del Cagliari, con il piano di opere straordinarie per il capoluogo, nella Finanziaria regionale approvata ieri notte dal Consiglio regionale. La manovra prevede complessivamente oltre dieci miliardi di euro, di cui quattro destinati alla Sanità, da spendere nelle direttrici dello sviluppo e dell’occupazione, per aiutare le famiglie in un momento di crisi reso ancora più difficile dall’aumento dei prezzi.

Tra i finanziamenti stanziati per le categorie produttive spiccano quelli per l’artigianato (15 milioni di euro), per il commercio (8 mln) e per l’agricoltura (23 milioni di compensazione sulla nuova Pac che contiene sia risorse per i pastori che sulle misure del benessere animale).

La manovra destina inoltre 20 milioni di euro alle politiche attive del lavoro, per progetti e 8 mln per lo studio dello stato di salute degli edifici scolastici, oltre a 25 mln per lo spopolamento.

Importante il capitolo destinato al turismo. Tra i tanti interventi previsti, 6 milioni di euro sono destinati a promuovere la destinazione Sardegna grazie all’organizzazione della 37/a edizione dell’America’s Cup Barcellona 2024, in occasione dell’evento programmato a Cagliari “America’s Cup Word Series-Cagliari 2023”.

