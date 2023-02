Cagliari si spopola. Negli ultimi vent’anni i residenti sono diminuiti del 9%, a favore delle città dell’hinterland che hanno visto un aumento del 16% della popolazione.

Sono i dati dell’ultimo rapporto Istat sulle Città metropolitane italiane. Quella di Cagliari è costituta da 17 Comuni in totale, per un’estensione di 1.249 km quadrati e oltre 421mila abitanti.

Il capoluogo sardo registra 149.092 residenti, in diminuzione dell’8,93%, mentre poco fuori dalla città, in quella che viene definita “prima cintura”, abitano 209.147 persone (+6,74%). Nei Comuni della “seconda cintura”, invece, ci sono oltre 50mila residenti ed è proprio qui che in vent’anni si è registrato l’incremento maggiore: +16,23%.

Per quanto riguarda gli stranieri residenti nella Città metropolitana sono il 3,58% del totale – a Cagliari si conta il 5,72%.

Il tasso di occupazione è del 62,23% in tutta l’Area metropolitana, mentre il reddito medio pro capite è di 13.270 euro – a Cagliari città si superano i 16mila euro -, contro i 23mila di Milano, prima Città metropolitana per reddito in Italia.

Nel report si segnala poi l’indice medio di vecchiaia, che registra il numero di anziani per ogni 100 bambini. Nella Città metropolitana è pari a 226,72, ma Cagliari città si rivela però più “vecchia” dei Comuni circostanti, con un indice che supera quota 312.

