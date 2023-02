Sarà finalmente realizzato il collegamento ciclopedonale tra il centro di Cagliari e il Villaggio dei Pescatori di Giorgino. Una tratta indispensabile per evitare ai ciclisti di percorrere un tratto stradale pericolosissimo. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità in l’ordine del giorno del consigliere Matteo Massa sui collegamenti con il Villaggio Pescatori e futuro dell’area di Giorgino, sottoscritto da tutto il centrosinistra e dal gruppo Udc e emendato in aula su proposta del Sindaco Truzzu.

“Il Comune di Cagliari – si legge nell’odg – si impegna a provvedere in tempi celeri al reperimento della risorse e alla messa in opera del ponte ciclopedonale di collegamento tra il Villaggio Pescatori e il centro della città, a reperire le risorse necessarie e riattivare la costituzione e realizzazione del “Cammino di Sant’Efisio”, a istituire un tavolo di concertazione – con i diversi soggetti giuridici di natura pubblica competenti sulle aree del territorio, la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dell’Ambiente – finalizzato alla riqualificazione ambientale di Giorgino, anche a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di restituire alla piena fruibilità l’area e le relative pertinenze fabbricate”.

“E ora, avanti tutta, senza tentennamenti! – esulta la Fiab Cagliari – I residenti di Giorgino e del Villaggio Pescatori, i ciclisti e anche Sant’Efisio, aspettano questa opera infrastrutturale da tanti, troppi anni!

