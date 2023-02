Non ha retto all’emozione nel veder tornare a casa la figlia minorenne, che era scappata ore prima, lasciando una lettera che aveva destato grande preoccupazione in famiglia. Ma quella gioia, provata dopo una grande paura, ha rischiato di essere fatale ad un papà di Oristano che ha rischiato di morire dopo aver accusato un malore che lo ha mandato in arresto cardio-circolatorio.

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato che avevano appena riportato a casa la ragazza, a salvare il padre praticando le manovre di rianimazione. Quando si è ripreso l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti.

La ragazza è stata ritrovata e riportata a casa dalla Squadra Volanti della Questura dopo l’allarme al 113. Ma per l’emozione provata dopo la grande paura il papà si è improvvisamente accasciato. In un primo tempo si è temuto il peggio, ma è stato provvidenziale il massaggio cardiaco effettuato dagli agenti che ha permesso al genitore di riprendere conoscenza prima dell’arrivo del 118 e della successiva corsa in ospedale.

