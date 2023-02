Il senatore del PD Marco Meloni ha depositato una interrogazione urgente alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Fratin, in merito all’esistenza di un nuovo accordo per la costruzione di un gasdotto che attraversa la Sardegna.

Italia e Algeria, sette anni fa, avevano lanciato il progetto Galsi che prevedeva la realizzazione di un gasdotto che, originando dall’Algeria, attraversasse la Sardegna per poi innestarsi nella rete nazionale in Toscana. Il Galsi però non ha avuto finora seguiti attuativi, nonostante avesse suscitato interesse anche in sede europea.

“In occasione della visita di Stato del Presidente Meloni ad Algeri il 22 e il 23 gennaio, il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Tebboune, sollecitato dalla stampa, ha affermato che Italia e Algeria sono ormai d’accordo sulla realizzazione di un progetto che riprenda il tracciato del GALSI, aggiungendo che il trasporto non riguarderà solo metano, ma anche idrogeno, ammoniaca ed elettricità. La notizia dell’accordo risulta per noi un’assoluta novità. Al momento non abbiamo idea di quale sia il futuro del progetto. La presidente Meloni non ha infatti ripreso l’argomento né in conferenza stampa né in comunicati ufficiali”, ha dichiarato il senatore sardo.

Il chiarimento richiesto dall’esponente dem è necessario in quanto la realizzazione del gasdotto non è in linea con le recenti prese di posizione del Governo in merito alle politiche energetiche che riguardano la Sardegna.

Il senatore Meloni ricorda infatti che “la Regione Sardegna ha chiesto l’annullamento di un DPCM del marzo 2022 che, in ossequio a norme di legge, dispone che l’approvvigionamento di metano sull’Isola avvenga mediante trasporto di gas liquefatto, per quantitativi strettamente legati ai fabbisogni regionali. La Presidenza del Consiglio si è costituita in giudizio a difesa del Dpcm davanti al Consiglio di Stato, che deciderà tra venti giorni. Non si capisce quindi se il Governo abbia intenzione di modificare – e in quale modo – le linee programmatiche contenute nel Dpcm, oggi in evidente contrasto con il progetto Galsi”.

Il senatore è critico anche riguardo al possibile scavalcamento delle comunità interessate: “Non sappiamo neanche se l’idea sia stata condivisa preliminarmente con i presidenti delle Regioni Sardegna e Toscana”. Conclude poi: “Non è possibile così poca trasparenza e l’assenza di confronto con le istituzioni e i cittadini interessati. Ci aspettiamo chiarezza da parte del Governo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it