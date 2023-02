“Se alcune regioni italiane, penso alla Sardegna, hanno tra le più alte densità di centenari al mondo, non è che in Sardegna mangiano i grilli o i vermi. Penso che mangino e bevano qualcos’altro”. La dichiarazione è stata fatta da Matteo Salvini durante comizio elettorale del 31 gennaio 2023 a Rieti.

Il segretario della Lega dimentica che proprio in Sardegna una delle tradizioni è il Casu Marzu. Formaggio per il quale il suo principale esponente in Sardegna, Dario Giagoni, ha deciso di avviare un iter per poterlo rendere legale.

E così sui social si è scatenata l’ironia su Salvini. Ecco una breve serie di commenti alla sua dichiarazione:

“Penso abbia beccato l’unica Regione con i vermi nella sua tradizione”

“Classica salvinata: citare come modello privo di insetti l’unica regione italiana famosa per il suo formaggio coi vermi…”

“No va beh ahahha UNA regione mangia i vermi, è riuscito a beccarla, io volo”

“Evidentemente non conosce il Casu martzu”

”Tra tutte le regioni doveva proprio scegliere quella che ha inventato su Casu Martzu?!?”

