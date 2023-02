Claudio Ranieri deve mettere in saccoccia la prima sconfitta della sua nuova esperienza rossoblù. Il Cagliari ha infatti perso per 2-0 a Modena, in una partita giocata in maniera deludente e pesantemente influenzata dalla direzione scadente e per molti tratti confusionaria dell’arbitro.

Perenzoni infatti, a furia di invertire i falli, è stato protagonista dell’episodio che di fatto ha deciso la gara: l’espulsione di Marko Rog a fine primo tempo. Il croato ha subìto un fallo abbastanza ruvido a centrocampo e invece si è visto recapitare un giallo (il secondo) e dunque il rosso per aver agganciato la palla con la gamba a media altezza.

A quel punto per il Modena è stato molto più semplice gestire la gara, aiutato da un arbitro che ha continuato a fischiare a senso unico e a chiudere entrambi gli occhi davanti all’arroganza fisica dei padroni di casa.

La Partita.

L’intraprendenza dei padroni di casa si fa sentire dai primi istanti con modo abbastanza ruvido di giocare la gara. I rossoblù soffrono questo approccio e si fanno trascinare. Al 24’ un minimo contatto tra Makoumbou e Falcinelli in area cagliaritana sblocca la sfida: l’arbitro decreta il rigore che Diaw trasforma. Il Cagliari tenta di reagire, si porta in attacco in maniera un po’ confusa e non ottiene nulla. Nel recupero della prima frazione, l’arbitro è ancora protagonista. Su una palla contesa, Rog è colpito da Pergreffi: per il direttore di gara la gamba alta del croato è più pericolosa ed estrae il gallo. Il rossoblù, già ammonito, viene espulso.

Ranieri opera due cambi in avvio di ripresa. Radunovic si oppone prima allo sgusciante Giovannini e poi all’incornata di Cittadini. Al 63’, Dossena salva su Magnino: l’insistenza del Modena alla ricerca del raddoppio è pressante, vista la superiorità. Eppure si sveglia il Cagliari, che coi cambi riesce ad imporre gioco e provare qualche opportunità: Millico tira alto al 79’ dal limite. Conclusione a lato per l’ex Ionita, quindi all’82 Bonfanti chiude la sfida con una staffilata a tu per tu che batte Radunovic. Nel finale ancora Radunovic protagonista col proposito di evitare il tris.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it