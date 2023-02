Giornata complessa per i tanti commercianti impegnati quotidianamente al Mercato di San Benedetto. Per un problema al sistema elettrico non hanno potuto alzare le serrande dei propri negozi e mettersi a lavorare.

Bloccati anche i camion che solitamente scaricano la merce, mentre c’è apprensione per quella contenuta nelle celle frigorifere, a questo punto spente da svariate ore.

I tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi, ma non si placa la rabbia degli operatori, lasciati senza risposte dalle prime luci dell’alba. “Stiamo perdendo una giornata di lavoro” lamentano, e chiedono l’intervento urgente del Comune di Cagliari.

