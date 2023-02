Non è passata sotto traccia la direzione di gara di Perenzoni in Modena-Cagliari. L’arbitro si è distinto per una illogica espulsione ai danni di Marko Rog, dopo che questi aveva subìto un brutto fallo.

A colloquio con la dirigenza rossoblù, Perenzoni ha giustificato la scelta con l’entrata a suo dire “pericolosa” del croato nel corso dell’azione. Ma è stato sburgiardato sia dalle immagini che dagli addetti ai lavori.

Come il designatore Gianluca Rocchi, che ha ammesso con il presidente Giulini e il ds Bonato l’errore di Perenzoni. “Come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli arbitri”.

E se Ranieri ha fatto notare lo sbaglio ma ha giustificato la giovane età del direttore di gara, anche il tecnico del Modena Attilio Tesser ha ammesso che non ci fosse alcun fallo. “Siamo stati avvantaggiati dal rosso a Rog, non c’era” ha commentato.

Ma non è stata l’unica macchia di una gara arbitrata con molta difficoltà. Subito dopo l’espulsione di Rog, Perenzoni ha ammonito Altare per proteste, salvo poi non segnare nulla a referto. A fine gara ha confermato un po’ di confusione nella gestione delle scelte.

