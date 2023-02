Il Questore di Cagliari ha emesso un provvedimento, per ragioni di sicurezza pubblica, di chiusura per 15 giorni di un locale in Via Newton. Il motivo è dovuto ad un grave fatto avvenuto nella nottata del 30 gennaio scorso.

All’interno del pubblico esercizio infatti, durante una serata danzante, un giovane era stato aggredito e ferito da tre persone.

Gli Agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato la decisione al titolare dell’esercizio pubblico. L’atto di chiusura per 15 giorni non ha carattere sanzionatorio ma solo cautelare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it