Si ferma sull’1-1 la Torres tra le mura amiche, prolungando l’incapacità di vincere in casa. La Lucchese riesce ad imporre il pari, reggendo in 10 nel finale all’assalto furibondo dei rossoblù.

Gli ospiti sono partiti meglio, andando in vantaggio ad inizio ripresa dopo un primo tempo avaro di emozioni. Lo svantaggio è stata la molla che ha “svegliato” gli uomini di Sottili.

Assalto all’arma bianca, con la Lucchese che finiva in 10 per una doppia ammonizione e Scappini che dal dischetto non sbagliava. Quindi un doppio palo, e una serie di occasioni che i sassaresi non sono stati in grado di concretizzare.

La Torres mantiene quattro punti di vantaggio sulla zona playout e continua a navigare a vista.

