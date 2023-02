La Dinamo viene a capo di una durissima partita e batte Campobasso 72-65 al PalaSerradimigni grazie ad uno splendido secondo tempo difensivo.

Squadra ostica Campobasso, che nel terzo quarto fa tremare le leonesse in maglia biancoblù. Poi la reazione con una serie di cambi difensivi pregevoli e una grande capacità di mantenere il vantaggio.

Con questo successo, Sassari riesce a far sua la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti nei playoff e mantiene il quarto posto. È la quinta vittoria consecutiva in campionato.

Dal tabellino si segnalano i 21 punti di Holmes, i 16 punti di Makurat e i 14 di Carangelo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it