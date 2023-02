Avvisato delle dichiarazioni rilasciate da Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, nel corso del suo tour in Sardegna, il presidente Solinas ha voluto rispondere per le rime.

In una nota, il governatore sardo ci è andato giù duro. “La candidata alla segreteria del Partito democratico, oggi turista per caso in Sardegna a caccia di consensi, non deve preoccuparsi. Il presidente della Regione è ben presente e segue con forte attenzione, insieme all’assessorato dei Trasporti e a tutta la Giunta, l’emergenza della continuità territoriale vissuta quotidianamente dai sardi”.

E rilancia con un appello piccato. “La candidata alle primarie del Pd anziché venire qui a darci inutili lezioni proponendo ricette economiche miracolose, dimostri invece di essere adeguata all’autorevole ruolo al quale ambisce. E chieda anche al suo partito di tutelare realmente la Sardegna e i sardi e il loro diritto a non essere isolati”.

