Il programma C’è Posta per Te è sbarcato a Villaspeciosa per riportare il sorriso ad uno dei suoi abitanti. Il signor Gianfranco infatti, dopo la morte della moglie, ha perso la voglia di vivere. E così le figlie Valentina e Simona si sono rivolte a Maria De Filippi.

Invitato in trasmissione, Gianfranco ha ricevuto un doppio regalo. Prima ha incontrato i tre tenori de Il Volo. A seguire, il trio gli ha regalato una vespa.

“Papà, da quando mamma non c’è più, nei tuoi occhi vediamo tanta tristezza e questo ci fa tanto male” hanno detto le figlie in studio. “Sappiamo la sofferenza che provi. Sentendoti dire certe cose, ci si stringe il cuore e, sebbene siamo grandi, abbiamo bisogno di te. Ti prego papà devi reagire. Se non riesci a farlo per te stesso, fallo per mamma”.

“Noi abbiamo il compito di rendere la nostra vita meravigliosa” #CePostaPerTe pic.twitter.com/82F4DkJ7xp — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 4, 2023

“So cosa hai vissuto” ha commentato Ignazio Boschetto de Il Volo. “ Io due anni fa ho perso il mio papà e mi sono rivisto. Cercare di raggiungere qualcuno che non c’è più è impossibile, ma ci sono persone che hanno bisogno di noi. Io ho bisogno di mia mamma, non posso fare a meno di lei”.

” È dura, ma vi prometto che cercherò di tornare a sorridere” ha concluso il signor Gianfranco. Prima di ascoltare assieme alle figlie una esibizione personale di “Halleluja” de Il Volo.

