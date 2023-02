Viola Bandinu ha 16 anni ed è stata nominata Alfiere della Repubblica dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per il “il maturo impegno con cui partecipa come volontaria a progetti e attività di doposcuola per i ragazzi più giovani. La sua capacità di ascolto e di accoglienza dei più vulnerabili le ha permesso anche di diventare un esempio per altri volontari”.

Per la giovanissima volontaria della Croce Rossa Italiana, originaria di Olbia, “è un sogno”. Come racconta, la solidarietà verso il prossimo nasce dal voler seguire le orme della madre, anche lei volontaria CRI.

“Consiglio a tutti di fare volontariato, dopo questo riconoscimento mi impegnerò ancora di più”, ha aggiunto Viola che ringrazia il Presidente Mattarella per aver scelto proprio lei per l’ambito riconoscimento.

