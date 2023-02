Elena Setzu, cagliaritana, classe 1987, oggi è a capo di una web agency che ha superato il milione di fatturato nel 2022.

La storia di Elena parte dalla Sardegna e da una forte determinazione personale. A 23 anni va via da casa per trasferirsi da sola a Milano e lavorare come freelance nel mondo della grafica pubblicitaria. I guadagni sono pochi, mentre sono molte le porte chiuse in faccia. Inizia così a studiare i trend del mercato della comunicazione e del marketing; si specializza nella programmazione di siti internet e vende servizi di social media marketing.

Torna quindi in Sardegna, per mettere in pratica quanto imparato; vive in un ufficio di 30 mq, trasformato in appartamento di fortuna, all’interno di un frantoio oleario; ed è proprio qui che ha dato vita alla sua web agency.

“Investivo ogni guadagno nella formazione e nell’acquisto di attrezzature tecniche all’avanguardia. Il mondo del digital marketing, però, soprattutto in Sardegna a quei tempi era ancora molto sottovalutato: i clienti erano scettici e pagavano molto poco” racconta Setzu.

Nel 2015 la svolta. Approda nel mondo della formazione, studiando marketing a livello europeo. In poco tempo passa da stipendi risicati, sufficienti per pagare i finanziamenti per le dotazioni tecnologiche, a fatturare 50mila euro in un anno, cifra raddoppiata l’anno seguente,

“Siti da sviluppare, profili social da gestire, e-commerce da far crescere, il lavoro della mia web agency cresceva a ritmo vertiginoso, anche grazie alle recensioni positive dei clienti. Il lavoro stava diventando troppo, per questo capii che fosse arrivato il momento di invertire la prospettiva e iniziare a formare gli stessi clienti su come muoversi nel mondo del digital marketing”. Da questa idee nacque la consulenza high ticket secondo il metodo sviluppato proprio dalla giovane imprenditrice.

“Il concetto di high ticket nasce con l’obiettivo di fornire al cliente un aiuto sempre più accurato e ad alto valore aggiunto, attraverso un nuovo tipo di approccio al mercato, basandosi sulla valorizzazione dei propri punti di forza e sull’aumento dei prezzi. Posizionarsi nella fascia alta di mercato – prosegue – ha un risvolto estremamente positivo a livello di qualità del servizio offerto, nella percezione del cliente e naturalmente anche sul fatturato. Riuscire ad alzare i prezzi, per un’impresa, è oggi più che mai vitale: è senza dubbio l’unico modo per costruire un business futuribile e sostenibile nel tempo, investendo anche sulla formazione del personale”.

Oggi la sua azienda conta 26 collaboratori in tutto il mondo e aiuta migliaia di aziende a posizionarsi correttamente sul mercato, impiegando al meglio le infinite potenzialità del web.

