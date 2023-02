Il Carnevale di Macomer doveva essere un giorno di festa e divertimento per tutti. Ma per un giovane di 24 anni di origine marocchina non è stato così.

Durante la manifestazione tenutasi lo scorso sabato sera, sono state segnalate diverse risse e un pestaggio. Da quanto si apprende all’origine del brutale gesto non c’è nessun precedente, probabilmente gli aggressori erano sotto effetto di alcol.

Il ragazzo è svenuto in mezzo alla strada.

Ricoverato al San Francesco di Nuoro, è stato dimesso ieri mattina, senza nessuna grave conseguenza.

