Tra le artiste più attese del Festival di Sanremo 2023, Elodie ha aperto nella serata di ieri il green carpet dei cantanti in gara con un look che ha conquistato subito il pubblico presente.

In un abito total black in vernice con tagli sui fianchi, la cantante romana ha stregato tutti. Complice anche il capello mosso effetto bagnato, già presentato nel video del suo ultimo singolo “Ok. Respira”, in linea con le tendenze del momento.

E proprio ad occuparsi della chioma di Elodie è il giovane hairstylist Andrea Soriga, che aveva stupito tutti con la lunga coda di cavallo che aveva realizzato per la cantante romana in occasione del Festival di Sanremo 2021.

Quest’anno il professionista, originario dell’hinterland cagliaritano, torna alla kermesse musicale sempre a fianco dell’arista pop, come mostra in una story postata ieri sul suo profilo Instagram mentre si prepara per l’anteprima dell’evento.

