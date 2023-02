Nella settimana di avvicinamento alla sfida casalinga contro l’Entella, terza forza del girone, l’Olbia ha presentato il neo acquisto Daniele Dessena. Il centrocampista ex Cagliari si è dichiarato felice di essere tornato in Sardegna per dare una mano ai galluresi.

“A Chiavari stavo bene, ma ero arrivato a un punto in cui non ero più messo nelle condizioni di sentirmi importante. Fisicamente stavo e sto bene. L’Olbia ha saputo toccare le corde giuste. Tornare in Sardegna mi rende sereno e davvero felice” ha spiegato.

L’obiettivo è quello di salvare la formazione guidata da Roberto Occhiuzzi. E su questo, Dessena ha le idee chiare: “Sono arrivato per dare una mano all’Olbia per salvarsi. Non mi piace parlare di impresa da compiere, ma di lavoro da fare tutti insieme per portare a casa l’obiettivo. Cercherò di trasmettere ai compagni il mio spirito, il mio carattere, la mia forza”.

