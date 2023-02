A gennaio, le dichiarazioni Presidente del Consorzio Pecorino Romano DOP Gianni Maoddi sull’utilizzo del latte sardo avevano indispettito il comparto dell’allevamento Ovino sardo. La risposta Presidente del Centro Studi Agricoli Sardegna, Tore Piana era stata molto polemica e aveva tacciato il collega di parlare a titolo personale e non del Consorzio che dirige.



A questo punto, Maoddi ha voluto rispondere ulteriormente. “È stata scatenata una polemica che non ha nessuna ragione di esistere, alimentando inutili tensioni. L’assemblea dei soci del Consorzio di tutela ha deliberato di avviare il percorso che porterà all’utilizzo del solo latte prodotto da pecore di razze autoctone dell’area di origine per la produzione del Pecorino Romano DOP”.

La scelta è arrivata anche all’attenzione del Ministero delle Politiche Agricole. “L’iter è in fase d’istruttoria e dunque in attesa di definizione. Pertanto, la posizione del presidente del Consorzio è quella deliberata dell’assemblea. Non ci sono problemi né passi indietro, e ogni polemica sollevata sull’argomento è inutilmente strumentale”.

