La Regione ha finanziato il piano di investimenti pari a 300 mila euro per interventi a sostegno della Fondazione Sardegna Isola del Romanico. L’intervento, voluto dall’assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu, si inserisce negli interventi finanziati con la Manovra Finanziaria 2023-2025.

“Il finanziamento per il 2023 si inserisce all’interno dei progetti per il rafforzamento del centro di documentazione con allestimento di archivio digitale sul patrimonio Romanico dell’Isola” ha specificato l’assessore.

“Si vuole ampliare la rete dei territori coinvolti, estendere il progetto di virtual tour a tutte le chiese romaniche della rete, realizzare la progettazione di un percorso tattile in ogni chiesa per i non vedenti” ha aggiunto Biancareddu.

Tutte le chiese saranno dotate della rete di virtual tour plurilingue da consultare tramite apposita app. “Serve a favorire la consapevolezza nei territori dei benefici della rete culturale, creando una rete di operatori gestori dei monumenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it