“Con le risorse appena stanziate per la Abbasanta-Buddusò-Olbia la Regione interviene ancora una volta in favore della modernizzazione del sistema viario sardo”.

Così l’Assessore della Programmazione del Bilancio, Giuseppe Fasolino ha annunciato lo stanziamento per il compimento dei lavori in quella che viene ritenuta una infrastruttura strategica per il territorio sardo.

“L’attenzione della Giunta regionale” ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas, “permetterà in prospettiva al territorio, e ai territori limitrofi e strettamente legati al percorso di collegamento, di poter contare su una infrastruttura moderna ed efficiente”

