Sembrava andare tutto bene nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. L’entrata in scena del Presidente Sergio Mattarella, il sentito monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione italiana, le canzoni in gara, e l’intervento di Chiara Ferragni contro la violenza sulle donne.

Perfino il duetto di Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione, ha ricevuto tantissimi applausi. Finché qualcosa è andato storto.

Blanco rientra in scena per presentare il suo nuovo singolo “L’isola delle rose”. Il palco è sistemato ad hoc con una schiera di bouquet di rose rosse, tutte per lui, così come si mostra nel video del brano pubblicato la scorsa settimana. Il cantante pop, in vetta a tutte le classifiche e reduce da un tour di grandi successi, non si sente in cuffia. Inizia a fare gesti alla regia per chiedere di sistemare la voce, ma niente. Amadeus non si accorge di nulla.

Allora che si fa? Blanco inizia a prendere a calci tutte le rose sul palco, trasformandolo in una distesa di “erbacce”. Si ferma tutto. Arriva Amadeus e chiede al cantante cos’è successo e lui risponde: “Non mi sentivo in cuffia, così ho pensato di divertirmi lo stesso. La musica è così, a volte succedono cose imprevedibili”.

Poco dopo esce Gianni Morandi, co-conduttore insieme ad Amadeus, e inizia a pulire il palco con una scopa, in segno di solenne rispetto per la kermesse musicale che proprio quest’anno è arrivata alla sua 75esima edizione.

Sul web è polemica, tra chi sostiene Blanco dicendo che è il suo modo di fare spettacolo e chi invece non accetta un atteggiamento del genere, specie se in una manifestazione di così grande prestigio culturale.

Tra questi, arriva Dany Cabras che posta una foto parodia di Morandi con la scopa in mano e una caption esilarante: “Tanto c’è la scema”, in riferimento alle sue gag con protagonista numero uno, sua madre.

