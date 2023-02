“Siamo vicini ad Antonio [Tajani, ndr], siamo certi che il nostro ministro non si farà intimidire e che queste gesto vile rappresenterà un motivo in più per lui e per tutti noi per proseguire con determinazione l’impegno per la nostra comunità nazionale”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia Sardegna in seguito alla lettera minatoria giunta alla Farnesina.

Si pensa a una rivendicazione dell’ambiente anarchico in riferimento al caso Cospito, che sta mettendo sottosopra il Parlamento italiano tra chi vorrebbe che il detenuto al 41bis, date le sue fragilissime condizioni di salute, venisse sistemato al di fuori del reparto del carcere duro, e chi, invece chiede fermezza.

“In queste ore esprimo la vicinanza mia e di tutta la squadra azzurra sarda, con l’auspicio – ha concluso Cappellacci- che i responsabili siano presto individuati a assicurati alla giustizia”.

